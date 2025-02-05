Минниханов вошел в новый состав президиума Госсовета России по распоряжению Путина

Фото: Динар Фатыхов

Глава Татарстана Рустам Минниханов стал членом обновленного состава президиума Госсовета России, утвержденного президентом Владимиром Путиным. Минниханов также возглавляет комиссию по направлению «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В обновленный президиум, состоящий из 26 человек, вошли премьер-министр Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и др. Секретарем Госсовета остался помощник президента Алексей Дюмин.

Госсовет, формируемый президентом, включает 21 комиссию, которые занимаются анализом и улучшением практик государственного управления и реализации федеральных и региональных проектов.

В обновленном составе президиума отсутствуют несколько членов предыдущего состава, включая врио губернатора Курской области Александра Хинштейна и главу Республики Крым Сергея Аксенова.

Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил рейтинг глав российских регионов по индексу плотности международных контактов за период с августа по декабрь 2024 года, составленный аналитическим агентством «Минченко консалтинг». Он набрал 96 очков, что значительно превышает показатели других глав субъектов страны.

Анастасия Фартыгина