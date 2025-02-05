Минниханов вошел в новый состав президиума Госсовета России по распоряжению Путина
Глава Татарстана Рустам Минниханов стал членом обновленного состава президиума Госсовета России, утвержденного президентом Владимиром Путиным. Минниханов также возглавляет комиссию по направлению «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
В обновленный президиум, состоящий из 26 человек, вошли премьер-министр Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и др. Секретарем Госсовета остался помощник президента Алексей Дюмин.
Госсовет, формируемый президентом, включает 21 комиссию, которые занимаются анализом и улучшением практик государственного управления и реализации федеральных и региональных проектов.
В обновленном составе президиума отсутствуют несколько членов предыдущего состава, включая врио губернатора Курской области Александра Хинштейна и главу Республики Крым Сергея Аксенова.
Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил рейтинг глав российских регионов по индексу плотности международных контактов за период с августа по декабрь 2024 года, составленный аналитическим агентством «Минченко консалтинг». Он набрал 96 очков, что значительно превышает показатели других глав субъектов страны.
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