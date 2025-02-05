Депутат Госдумы Вольфсон попросил банки предоставить обманутым ижээсникам кредитные каникулы

Фото: Мария Зверева

Правительство Татарстана совместно с ГЖФ и Фондом поддержки обманутых дольщиков разрабатывает меры поддержки для граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков при строительстве индивидуального жилья. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Илья Вольфсон.

В Татарстане потерпевшими признаны 119 человек, по фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. По всей стране число пострадавших в десятки раз больше. Проблема получила широкий общественный резонанс после прямой линии с президентом России.

— У каждого случая настолько своя ситуация, что, на первый взгляд, кажется почти невозможным выработать какие-то системные решения. Сложность в том, что подход, который был эффективен с обманутыми дольщиками, тут не работает. Тогда было достаточно достроить дома, и права людей были бы восстановлены. В случае с ижээсниками мы имеем дело с совершенно разной степенью готовности и качества построек. Кому-то надо полностью все сносить и строить заново, кому-то помочь достроить начатое, кто-то достроил сам за счет дополнительных кредитов и теперь ждет финансовой компенсации, — написал Вольфсон.

Раиль Шакиров

В связи с этим первоочередной задачей является присвоение пострадавшим официального статуса, аналогичного статусу обманутых дольщиков, и разработка четких критериев соответствия, которые позволят определить необходимые меры поддержки.

Одной из проблем, с которой сталкиваются пострадавшие, является выплата кредитов, полученных по программе льготной ипотеки с господдержкой. Люди вынуждены ежемесячно вносить платежи за недостроенное жилье, а также оплачивать арендную плату. В связи с этим власти обратились к банковскому сектору с просьбой проявить сострадание и предоставить пострадавшим кредитные каникулы на время проведения разбирательств.

Предлагаются и конкретные меры поддержки. Так, ГЖФ предложил включить потерпевших в программу соципотеки и предоставить миллион рублей на первоначальный взнос.

Власти заверили, что будут искать выход из сложившейся ситуации и дорожная карта постепенно начинает выстраиваться.

Рената Валеева