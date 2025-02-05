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Россия ждет образцы «посторонних элементов» с места крушения самолета AZAL

11:20, 05.02.2025
Россия ждет образцы «посторонних элементов» с места крушения самолета AZAL
Фото: Динар Фатыхов

Россия до сих пор не получила образцы посторонних элементов, обнаруженных в корпусе разбившегося у Актау самолета, для проведения независимой экспертизы. Об этом сообщил RT источник в российских авиационных кругах.

По словам источника, утверждения, появившиеся в ряде зарубежных СМИ об идентификации этих элементов как поражающих элементов ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь», требуют дополнительного изучения и экспертизы.

Собеседник RT подчеркнул, что в официальном отчете правительственной комиссии Казахстана отсутствует однозначная идентификация этих элементов. Вместо этого в документе содержится рекомендация провести дополнительное исследование для установления их происхождения.

Напомним, в ходе первоначального осмотра корпуса потерпевшего крушение вблизи аэропорта Актау самолета AZAL специалисты обнаружили многочисленные отверстия и посторонние металлические объекты. Согласно отчету, экипаж потерпевшего крушение в Казахстане борта AZAL сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел.

Рената Валеева

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Происшествия

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