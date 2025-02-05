СКА внес вратаря Плешкова в список травмированных после игры с «Ак Барсом»

Вратарь СКА Артемий Плешков помещен в список травмированных в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после поражения от «Ак Барса» (3:8) в матче регулярного чемпионата. Голкипер пропустил три шайбы и был заменен еще в первом периоде встречи.

По окончании матча с «Ак Барсом» главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Плешков играл с травмой. По словам рулевого питерцев, голкипер почувствовал «острую боль», но не стал сообщать тренерскому штабу о надобности замены.

Плешков провел с «Ак Барсом» чуть больше девяти минут и пропустил за это время три шайбы. Голкипер был заменен на Павла Мойсевича, которого казанцы поразили еще четырежды, а последний гол был забит в пустые ворота.

Ранее СКА одержал с Плешковым четыре победы подряд в чемпионате КХЛ.

Зульфат Шафигуллин