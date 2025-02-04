Бывший инженер «Алабуги» получил 8,5 года за взятки

Фото: Динар Фатыхов

Бывший старший инженер управления капитального строительства АО «Алабуга» приговорен к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

Как установил Тукаевский районный суд, осужденный в мае 2024 года вымогал и получил 2,5 млн рублей от представителя фирмы «Строй Мир Реконструкции». Кроме того, он заставил компанию «БигТау строй-инвест» отремонтировать свой автомобиль в качестве платы за покровительство.

После отбытия тюремного срока осужденному будет запрещено заниматься деятельностью в сфере строительного контроля на протяжении четырех лет. Прокуратура квалифицировала действия бывшего инженера как получение взяток в крупном размере. Приговор суда вступил в законную силу.

Рената Валеева