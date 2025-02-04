Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета AZAL под Актау

Фото: Максим Платонов

Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о расследовании крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL вблизи аэропорта Актау, произошедшего 25 декабря 2024 года. В документе представлены предварительные выводы экспертов, основанные на анализе данных, в том числе с бортовых самописцев («черных ящиков»), передает ТАСС.

Самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Актау. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. В результате трагедии погибли 38 человек.

Расследование причин авиакатастрофы ведет Казахстан. Ранее власти страны сообщали о предоставлении доступа к материалам расследования российской и азербайджанской сторонам.

Бортовые самописцы с потерпевшего крушение самолета были расшифрованы в Бразилии, стране-производителе воздушного судна.



Рената Валеева