Защитник УНИКСа Платунов высказался о возможности установить новый рекорд клуба

Завтра состоится матч между «Пармой» и УНИКСом. Защитник казанского клуба Александр Платунов, ранее выступавший за уральский клуб, поделился своими мыслями о предстоящей игре и рассказал о подготовке команды.

— В Перми играть всегда непросто. Надеюсь, нам хватило времени на подготовку. «Парма» активно использует смену в защите, поэтому в эти два дня, после встречи с «Нижним Новгородом», мы уделили особое внимание этому компоненту, — заявил Платунов.

Он также подчеркнул, что, несмотря на недавнее поражение «Пармы» от «Самары», команда остается сильным соперником.

— В их составе есть баскетболисты, которые могут набирать по 20—30 очков за матч. В этом и заключается их преимущество — никогда не знаешь, кто именно станет героем. Любой баскетболист может проявить себя и доставить проблемы сопернику, — сказал Платунов.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В случае победы над «Пармой» УНИКС может установить новый клубный рекорд по количеству побед подряд.

— Возможность вписать новую страницу в историю клуба, безусловно, придает нам дополнительной мотивации, — признался игрок.

Напомним, казанцы победили в 14 матчах кряду в Единой лиге, установив новый рекорд сезона.



Рената Валеева