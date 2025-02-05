Коллекция иконы стиля и писательницы Айрис Апфель ушла с молотка

Коллекция включает в себя редкие вещи, которые отражают уникальный вкус владелицы

Айрис Апфель — культовая фигура мира моды, ее имя стало синонимом эклектичного и смелого стиля. Она ушла из жизни в 2023 году в возрасте 102 лет. Теперь ее богатое наследие — одежда, аксессуары, мебель, предметы искусства и книги — было выставлено на торги аукционного дома Christie’s. Коллекция включает в себя редкие вещи, которые отражают уникальный вкус владелицы: шезлонги в стиле Людовика XVI, экстравагантные наряды от Dior и Carolina Herrera, венецианские бокалы, даже скульптуру страуса с фигуркой лягушонка Кермита. Особое место занимают знаменитые массивные очки, которые стали таким же узнаваемым символом Апфель, как темные солнцезащитные очки Карла Лагерфельда.

Хотя Айрис Апфель с юности была окружена модой и дизайном, мировую известность она обрела лишь в 84 года. В 2005 году в Метрополитен-музее Нью-Йорка состоялась выставка ее коллекции одежды и аксессуаров, спонтанно организованная из-за отмены другой экспозиции. Это событие стало отправной точкой в ее публичной карьере. За ним последовали съемки в документальном кино, публикация книг, обложки глянцевых журналов по всему миру, сотрудничество с H&M, миллионы подписчиков в соцсетях, даже собственная кукла Barbie.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Свою философию моды Айрис Апфель сформулировала просто: «Все, что приносит миру хорошее настроение, цвет и организованное безумие, — это мое». Эксперты отмечают, что ее стиль — смесь экстравагантности, элегантности и смелости. В отличие от традиционных представлений о красоте, Апфель делала ставку на выразительность и самобытность. Однажды продавщица в бутике сказала ей: «Ты некрасива, но у тебя есть нечто лучшее — стиль», и это стало для нее ключевым откровением.

Айрис и ее муж Карл Апфель в 1950-е годы основали текстильную компанию, которая принесла им успех. Их профессионализм высоко ценили в Белом доме: они консультировали девять президентов США, включая Джона Кеннеди, Рональда Рейгана и Билла Клинтона, в вопросах оформления интерьеров. Несмотря на занятость, супруги вели активную светскую жизнь в Нью-Йорке и оставались вместе до самой смерти Карла в 2015 году.

Айрис Апфель верила, что мода — это прежде всего радость. «Когда мне грустно, я просто захожу в свой гардероб — и тут же начинаю прыгать от счастья, как будто мне не за 90», — говорила она. Ее коллекция, проданная на аукционе, подтверждает: стиль Айрис Апфель остается живым и после ее ухода, вдохновляя новое поколение на смелость, свободу и самовыражение.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова