В 2025 году стартуют съемки художественного фильма о Лермонтове

Режиссер фильма — Павел Лунгин, один из известных постановщиков отечественного кино

В конце 2025 года начнется работа над художественным фильмом, посвященным Михаилу Лермонтову. Сейчас проект на стадии подготовки, создатели фильма ведут поиск исполнителя главной роли. По мнению экспертов, выбрать актера будет сложно, поскольку образ поэта требует особой глубины и соответствия историческому портрету. В настоящее время обсуждаются различные кандидатуры, но окончательное решение еще не принято.

Планируется, что съемки пройдут в нескольких регионах, исторически связанных с жизнью Лермонтова. В числе возможных площадок рассматриваются города, где поэт жил или которые сыграли важную роль в его творчестве. Детали проекта пока не раскрываются, но источники отмечают, что акцент будет сделан на драматических моментах биографии Лермонтова, его внутреннем мире и конфликте с эпохой.

Режиссер фильма — Павел Лунгин, один из известных постановщиков отечественного кино. В его активе крупные кинематографические работы, которые отмечены российскими и международными наградами. Его фильмы не раз получали премии Каннского фестиваля, «Кинотавра», а также награды Российской академии кинематографических искусств. Лунгин известен своими глубокими драмами и историческими лентами, среди которых работы о судьбоносных фигурах российской культуры и общества.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова