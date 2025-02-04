Иран заявил о готовности использовать единую валюту БРИКС

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Иран готов перейти к использованию единой валюты БРИКС, если страны-участницы примут соответствующее решение. Об этом заявила официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани, подчеркнув, что страна будет исходить из национальных интересов. Об этом пишет ТАСС.

— Если государства — участники БРИКС придут к выводу об использовании единой и общей валюты, мы также сделаем это, — сказала Мохаджерани на еженедельном брифинге.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство возможным созданием альтернативной доллару валюты в БРИКС и пригрозил странам-участницам 100-процентными тарифами на их товары. В Кремле, однако, заявили, что речь о создании общей валюты в БРИКС не идет, а обсуждается лишь формирование общих инвестиционных платформ.



В 2024 году в БРИКС председательствовала Россия. Ключевым событием стал саммит в Казани 22—24 октября, где было принято решение о наделении статусом партнера ряда государств, включая Белоруссию, Боливию, Казахстан, Кубу, Малайзию, Нигерию, Таиланд, Уганду и Узбекистан.

Рената Валеева