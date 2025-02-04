«Технический» арест Рашида Хачатряна: в Казани избрали меру пресечения по делу «вора в законе»

Фото: Ирина Плотникова

Минимум до 4 апреля в СИЗО Казани останется обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии Рашид Хачатрян, также известный как Джамбульский, Карабахский и Оренбургский. Сегодня казанский суд заново избрал ему меру пресечения, чтобы во исполнение своего последнего приговора Хачатряна не отправили в колонию, сообщают источники «Реального времени».

С ходатайством о «техническом» аресте фигуранта обратился представитель следствия. Сам Хачатрян на избрание меры пресечения приехал уже из СИЗО — под стражей он находится с августа 2019 года. Причем последние два года — по приговору Верховного суда Татарстана.

В апреле 2023-го его наказали 18-летним сроком колонии особого режима со штрафом 300 тысяч за воровской статус и серию вымогательств и покушений в составе группы, но оправдали по обвинению в организации преступного сообщества. Вместе с ним по делу были осуждены еще девять человек, привлеченных по делу чистопольской группировки «Татаринские».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Хачатрян вину отрицал по всем пунктам и в апреле 2024-го в Нижнем Новгороде вместе со своим адвокатом Ксенией Соколовой смог добиться частичной отмены приговора. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции посчитал незаконным итоговое решение по эпизоду о занятии положения «вора в законе» и постановил — вернуть в прокуратуру РТ материалы дела по данной статье 210.1 УК ПФ. При этом апелляция сократила срок посадки осужденного до 16 лет.

Прокуратура, в свою очередь, направила дело для дополнительного расследования в ГСУ МВД Татарстана. На данный момент это расследование находится на финишной прямой — обвиняемый заново ознакомился с материалами, и в скором времени дело может поступить на утверждение в надзорное ведомство.