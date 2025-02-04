Йенс Столтенберг возглавил Минфин Норвегии после распада правящей коалиции

Фото: Максим Платонов

Бывший генсекретарь НАТО (2014—2024) и экс-премьер Норвегии (2000—2001 и 2005—2013) Йенс Столтенберг назначен новым министром финансов страны. Об этом пишет ТАСС.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о перестановках в кабинете министров, вызванных распадом правящей коалиции. Партия центра во главе с Трюгве Ведумом, ранее занимавшим пост министра финансов, вышла из коалиции из-за разногласий по энергетической политике и планам сближения с ЕС.

Столтенберг назвал предложение возглавить Минфин честью и заявил о желании помочь стране в «трудный момент».

Ранее назначенный председателем Мюнхенской конференции по безопасности, Столтенберг намерен вернуться к своим обязанностям после завершения работы в правительстве и продолжить участвовать в конференции, насколько это позволят новые обязанности.

Рената Валеева