Казанец предстанет перед судом за организацию проституции

Фото: Ирина Плотникова

В Казани местный житель предстанет перед судом по обвинению в организации занятия проституцией и совершении преступлений сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Татарстану.

Следствие установило, что в марте 2023 года обвиняемый использовал интернет для организации оказания платных сексуальных услуг, привлекая как минимум шесть проституток, помогая им создавать персональные аккаунты в мессенджерах, организовывать фотосессии и оплачивать рекламу, за что получал часть их дохода, превышающую 300 тыс. рублей.

Кроме того, указано, что обвиняемый совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении одной из проституток, которая после этого обратилась за медицинской помощью.

Противоправные действия злоумышленника были пресечены 12 июня 2024 года в ходе плановых следственных и оперативных мероприятий, проводимых Следственным управлением СК России по республике и региональным МВД. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.



Анастасия Фартыгина