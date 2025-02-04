Экс-защитник «Ак Барса» Хенкель: «Татары — прекрасный, дружелюбный народ»

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Защитник минского «Динамо» и сборной Белоруссии Кристиан Хенкель высказался о жизни в Казани и татарском народе. Хоккеист пять сезонов выступал за казанский «Ак Барс».

— Одна республика, один народ, который стал мне за эти годы близким. Я об этом не забыл, воспоминаний много, хорошие годы провел в Казани, в Татарстане — как в плане хоккея, так и в плане обычной жизни. Татары — прекрасный, дружелюбный народ, — сказал Хенкель в интервью «Чемпионату».

Хенкель играл за «Ак Барс» с 2019 года и ушел в результате обмена по ходу прошлого сезона КХЛ. В межсезонье хоккеист перешел в минское «Динамо». В текущем сезоне Хенкель забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи в 39 матчах чемпионата.

Ранее минское «Динамо» дважды обыграло «Ак Барс» в декабре со счетом 3:1 и 5:1.

Зульфат Шафигуллин