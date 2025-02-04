Россияне активно поддерживали настольные игры и рок-проекты в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году россияне проявили активность в краудфандинге, особенно в сегментах настольных игр и проектов рок-групп. Эксперты связывают такую высокую лояльность аудитории с интересом к культурным инициативам. Об этом сообщили в «Ведомостях».

На крупнейших российских краудфандинговых платформах — Planeta.ru, CrowdRepublic и Boomstarter — были составлены списки самых популярных культурных проектов по объему собранных средств.

Лидером стал проект рок-группы ДДТ, целью которого был выпуск виниловых пластинок с альбомами 1990-х годов. Сборы этого проекта на Planeta.ru составили 26,5 млн рублей.

На втором месте оказалась фэнтезийная настольная игра «Oathsworn: Верные клятве. Тайны Темнолесья» от зарубежной студии Shadowborne Games, издаваемая в России компанией Hobby World. Этот проект собрал 26,3 млн рублей на платформе CrowdRepublic.

Третью строчку заняла настольная игра «Войны Черной Розы: Возрождение», посвященная магическому противостоянию конца XVI века, со сборами 24,2 млн рублей на CrowdRepublic.



Анастасия Фартыгина