Ак Барс Банк запустил финансовый продукт «сукук мудараба» на платформе ЦФА

Фото: предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Компании, чья деятельность соответствует нормам шариата, могут воспользоваться новым исламским финансовым продуктом Ак Барс Банка — сукук мудараба, основанном на договоре доверительного управления.

С помощью сукук мудараба организации смогут привлекать инвестиции для реализации своих проектов, а инвесторы — получать прибыль в соответствии с нормами исламского права.

Муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин вручил сертификат соответствия продукта «сукук мудараба» на базе цифрового финансового актива (ЦФА) директору Дирекции инвестиционного бизнеса Ак Барс Банка Айдару Мухаметзянову.

Финансовый продукт разработан центром исламского банкинга Ак Барс Банка и реализован на базе Цифровых финансовых активов (ЦФА). Продукт получил одобрение Совета улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан и полностью соответствует требованиям шариата.

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