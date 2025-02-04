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Силы ПВО России сбили украинскую ракету «Нептун» над Азовским морем

08:25, 04.02.2025
Силы ПВО России сбили украинскую ракету «Нептун» над Азовским морем
Фото: Реальное время

Силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны страны.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря, — сообщило министерство.

Уточняется, что инцидент произошел в течение прошедшей ночи. Министерство обороны продолжает следить за ситуацией и обеспечивать безопасность воздушного пространства в регионе.

Анастасия Фартыгина

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