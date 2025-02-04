«Ак Барс» в гостях сыграет против СКА в матче чемпионата КХЛ

«Ак Барс» сыграет в Санкт-Петербурге со СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина не проигрывает три игры подряд.

СКА занимает шестое место в Западной конференции с 65 очками в 51 матче. «Ак Барс» идет четвертым в турнирной таблице Востока с 68 баллами в 50 играх.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В нынешнем сезоне команды встречались один раз. В Казани победу в овертайме одержали «барсы» со счетом 3:2. При этом казанцы вели 2:0, но гости смогли перевести игру в дополнительное время.

В трансферный дедлайн СКА обменял в «Ак Барс» защитника Степана Фальковского, получив права на Дмитрия Юдина.

Матч в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин