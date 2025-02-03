В России узаконили присутствие государства в органах управления ДОСААФ
Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий порядок представительства Российской Федерации в органах управления ДОСААФ России. Документ опубликован на интернет-портале нормативно-правовых актов.
Согласно указу, целью представительства является «консолидация усилий государства и общества, направленных на создание условий для повышения эффективности подготовки граждан к военной службе, развитие военно-патриотического воспитания, формирование патриотизма и повышение престижа военной службы».
Координация деятельности ДОСААФ от имени России возлагается на Минобороны.
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