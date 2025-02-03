Новости общества

20:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России узаконили присутствие государства в органах управления ДОСААФ

18:22, 03.02.2025
В России узаконили присутствие государства в органах управления ДОСААФ
Фото: Динар Фатыхов

Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий порядок представительства Российской Федерации в органах управления ДОСААФ России. Документ опубликован на интернет-портале нормативно-правовых актов.

Согласно указу, целью представительства является «консолидация усилий государства и общества, направленных на создание условий для повышения эффективности подготовки граждан к военной службе, развитие военно-патриотического воспитания, формирование патриотизма и повышение престижа военной службы».

Координация деятельности ДОСААФ от имени России возлагается на Минобороны.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также