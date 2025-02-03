Путин наградил жителей Татарстана за заслуги в различных сферах
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей России за заслуги в различных сферах деятельности. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Слесарь по ремонту технологических установок АО «ТАНЕКО» Ильдус Газимов удостоен ордена Почета.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены замначальника управления структурного подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» Раиса Резетдинова и начальник отдела структурного подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» Дамир Шакиров.
Генеральный директор ООО «Агропромышленная компания «Продовольственная программа» Рифат Мутигуллин получил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Исполнительный секретарь ассоциации «Совет муниципальных образований Татарстана» Александр Барышев удостоен звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».
Также звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено семи сотрудникам ПАО «Татнефть».
24 января Путин подписал подобный указ.
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