Путин наградил выдающихся работников Татарстана медалями и званиями
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» главы крестьянского (фермерского) хозяйства Ильсура Диярова. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовых актов.
Кроме того, звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» было присвоено заместителю министра спорта Татарстана Ильдару Садриеву.
Орден Дружбы был вручен Ильнуру Гарипову, первому заместителю руководителя Администрации раиса Татарстана и начальнику Управления по работе с территориями, за его деятельность в социальной сфере и взаимодействие с населением.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» награжден директор филиала ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.
Также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» отмечены:
- Эльвира Ахметова, начальник управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ;
- Максим Денисов, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»;
- Альфия Титова, начальник отдела управления Роспотребнадзора;
- Ильдар Фатихов, заместитель министра здравоохранения.
Звание «Заслуженный работник ЖКХ РФ» получила Роза Заббарова, управляющий МУП Казани «Горводзеленхоз», за значительный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства республики.
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