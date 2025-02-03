На «Грэмми-2025» объявили лауреатов премии
В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения музыкальных наград «Грэмми», состоявшаяся в ночь с 2 на 3 февраля (по МСК). В этом году в списке номинантов оказались записи, выпущенные в период с 16 сентября 2023 года по 30 августа 2024 года. Об этом сообщили на официальном сайте музыкальной премии.
Наибольшее количество наград завоевали:
- Сабрина Карпентер;
- Бейонсе;
- Charli xcx;
- Кендрик Ламар.
Особое внимание привлекли победы легендарных групп The Rolling Stones и The Beatles, которые получили «Грэмми» за песню Джона Леннона «Now and Then», отреставрированную с помощью искусственного интеллекта.
Тем временем фавориты публики Тэйлор Свифт и Билли Айлиш не удостоились наград в этом году. Кроме того, рэпер Канье Уэст, впервые посетивший церемонию с 2015 года, пришел лишь для прогулки по красной дорожке, не получив ни одной статуэтки.
Лауреаты музыкальной премии «Грэмми-2025»:
- Запись года — Кендрик Ламар — Not Like Us
- Песня года — Кендрик Ламар — Not Like Us
- Альбом года — Бейонсе — Cowboy Carter
- Лучший латинский поп-альбом — Shakira — Las Mujeres Ya No Lloran
- Лучший новый исполнитель — Chappell Roan
- Лучший кантри-альбом — Beyoncé — Cowboy Carter
- Лучший вокальный поп-альбом — Sabrina Carpenter — Short n’ Sweet
- Лучший рэп-альбом — Doechii — Alligator Bites Never Heal
- Лучшее сольное поп-исполнение — Sabrina Carpenter — Espresso
- Лучший танцевальный/электронный альбом — Charli xcx — Brat
- Лучшее рок-исполнение — The Beatles — Now and Then
- Лучшее рэп-исполнение — Kendrick Lamar — Not Like Us
- Лучшая рэп-песня — Kendrick Lamar — Not Like Us
- Лучший альтернативный альбом — St Vincent — All Born Screaming
- Лучшее сольное кантри-исполнение — Chris Stapleton — It Takes a Woman
- Лучшее кантри-исполнение дуэтом/группой — Beyoncé featuring Miley Cyrus — II Most Wanted
- Лучшее мелодическое рэп-исполнение — Rapsody featuring Erykah Badu — 3:AM
- Лучшая танцевальная поп-запись — Charli xcx — Von Dutch
- Лучшая танцевальная/электронная запись — Justice and Tame Impala — Neverender
- Лучшее R&B-исполнение — Muni Long — Made for Me (Live on BET)
- Лучшее традиционное R&B-исполнение — Lucky Daye — That’s You
- Лучший комедийный альбом — Дэйв Шаппелл — The Dreamer
- Лучшая R&B-песня — SZA — Saturn
- Лучший прогрессивный R&B-альбом — Avery*Sunshine — So Glad to Know You
- Лучший R&B-альбом — Chris Brown — 11:11 (Deluxe)
- Лучший фолк-альбом — Gillian Welch and David Rawlings — Woodland
- Лучший латинский современный городской альбом — Residente — Las Letras Ya No Importan
- Лучшее метал-исполнение — Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne — Mea Culpa (Ah! Ça ira!)
- Лучшее африканское музыкальное исполнение — Tems — Love Me JeJe
- Лучшая рок-песня — St Vincent — Broken Man
- Лучший рок-альбом — The Rolling Stones — Hackney Diamonds
- Лучшее альтернативное исполнение — St Vincent — Flea
- Лучший альбом в жанре глобальной музыки — Matt B Featuring Royal Philharmonic Orchestra — Alkebulan II
- Лучший альбом разговорного жанра (включая поэзию, аудиокниги и рассказы) — Jimmy Carter — Last Sundays in the Plains: A Centennial Celebration
- Лучшая кантри-песня — Kacey Musgraves — The Architect
- Лучшая песня, написанная для визуальных медиа — Jon Batiste — It Never Went Away from American Symphony
- Лучший альбом региональной мексиканской музыки — Carín León — Boca Chueca, Vol 1
- Автор года, неклассическая музыка — Amy Allen
- Продюсер года, неклассическая музыка — Daniel Nigro
- Лучший альбом музыкального театра — Hell’s Kitchen
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