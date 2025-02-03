Новости общества

11:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На «Грэмми-2025» объявили лауреатов премии

08:58, 03.02.2025
На «Грэмми-2025» объявили лауреатов премии
Фото: Динар Фатыхов

В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения музыкальных наград «Грэмми», состоявшаяся в ночь с 2 на 3 февраля (по МСК). В этом году в списке номинантов оказались записи, выпущенные в период с 16 сентября 2023 года по 30 августа 2024 года. Об этом сообщили на официальном сайте музыкальной премии.

Наибольшее количество наград завоевали:

  • Сабрина Карпентер;
  • Бейонсе;
  • Charli xcx;
  • Кендрик Ламар.

Особое внимание привлекли победы легендарных групп The Rolling Stones и The Beatles, которые получили «Грэмми» за песню Джона Леннона «Now and Then», отреставрированную с помощью искусственного интеллекта.

Тем временем фавориты публики Тэйлор Свифт и Билли Айлиш не удостоились наград в этом году. Кроме того, рэпер Канье Уэст, впервые посетивший церемонию с 2015 года, пришел лишь для прогулки по красной дорожке, не получив ни одной статуэтки.

Лауреаты музыкальной премии «Грэмми-2025»:

  • Запись года — Кендрик Ламар — Not Like Us
  • Песня года — Кендрик Ламар — Not Like Us
  • Альбом года — Бейонсе — Cowboy Carter
  • Лучший латинский поп-альбом — Shakira — Las Mujeres Ya No Lloran
  • Лучший новый исполнитель — Chappell Roan
  • Лучший кантри-альбом — Beyoncé — Cowboy Carter
  • Лучший вокальный поп-альбом — Sabrina Carpenter — Short n’ Sweet
  • Лучший рэп-альбом — Doechii — Alligator Bites Never Heal
  • Лучшее сольное поп-исполнение — Sabrina Carpenter — Espresso
  • Лучший танцевальный/электронный альбом — Charli xcx — Brat
  • Лучшее рок-исполнение — The Beatles — Now and Then
  • Лучшее рэп-исполнение — Kendrick Lamar — Not Like Us
  • Лучшая рэп-песня — Kendrick Lamar — Not Like Us
  • Лучший альтернативный альбом — St Vincent — All Born Screaming
  • Лучшее сольное кантри-исполнение — Chris Stapleton — It Takes a Woman
  • Лучшее кантри-исполнение дуэтом/группой — Beyoncé featuring Miley Cyrus — II Most Wanted
  • Лучшее мелодическое рэп-исполнение — Rapsody featuring Erykah Badu — 3:AM
  • Лучшая танцевальная поп-запись — Charli xcx — Von Dutch
  • Лучшая танцевальная/электронная запись — Justice and Tame Impala — Neverender
  • Лучшее R&B-исполнение — Muni Long — Made for Me (Live on BET)
  • Лучшее традиционное R&B-исполнение — Lucky Daye — That’s You
  • Лучший комедийный альбом — Дэйв Шаппелл — The Dreamer
  • Лучшая R&B-песня — SZA — Saturn
  • Лучший прогрессивный R&B-альбом — Avery*Sunshine — So Glad to Know You
  • Лучший R&B-альбом — Chris Brown — 11:11 (Deluxe)
  • Лучший фолк-альбом — Gillian Welch and David Rawlings — Woodland
  • Лучший латинский современный городской альбом — Residente — Las Letras Ya No Importan
  • Лучшее метал-исполнение — Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne — Mea Culpa (Ah! Ça ira!)
  • Лучшее африканское музыкальное исполнение — Tems — Love Me JeJe
  • Лучшая рок-песня — St Vincent — Broken Man
  • Лучший рок-альбом — The Rolling Stones — Hackney Diamonds
  • Лучшее альтернативное исполнение — St Vincent — Flea
  • Лучший альбом в жанре глобальной музыки — Matt B Featuring Royal Philharmonic Orchestra — Alkebulan II
  • Лучший альбом разговорного жанра (включая поэзию, аудиокниги и рассказы) — Jimmy Carter — Last Sundays in the Plains: A Centennial Celebration
  • Лучшая кантри-песня — Kacey Musgraves — The Architect
  • Лучшая песня, написанная для визуальных медиа — Jon Batiste — It Never Went Away from American Symphony
  • Лучший альбом региональной мексиканской музыки — Carín León — Boca Chueca, Vol 1
  • Автор года, неклассическая музыка — Amy Allen
  • Продюсер года, неклассическая музыка — Daniel Nigro
  • Лучший альбом музыкального театра — Hell’s Kitchen
    Анастасия Фартыгина

    Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

    ОбществоКультура

    Новости партнеров

    Читайте также