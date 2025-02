На «Грэмми-2025» объявили лауреатов премии

Фото: Динар Фатыхов

В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения музыкальных наград «Грэмми», состоявшаяся в ночь с 2 на 3 февраля (по МСК). В этом году в списке номинантов оказались записи, выпущенные в период с 16 сентября 2023 года по 30 августа 2024 года. Об этом сообщили на официальном сайте музыкальной премии.

Наибольшее количество наград завоевали:

Сабрина Карпентер;

Бейонсе;

Charli xcx;

Кендрик Ламар.

Особое внимание привлекли победы легендарных групп The Rolling Stones и The Beatles, которые получили «Грэмми» за песню Джона Леннона «Now and Then», отреставрированную с помощью искусственного интеллекта.

Тем временем фавориты публики Тэйлор Свифт и Билли Айлиш не удостоились наград в этом году. Кроме того, рэпер Канье Уэст, впервые посетивший церемонию с 2015 года, пришел лишь для прогулки по красной дорожке, не получив ни одной статуэтки.

Лауреаты музыкальной премии «Грэмми-2025»:

Запись года — Кендрик Ламар — Not Like Us

Песня года — Кендрик Ламар — Not Like Us

Альбом года — Бейонсе — Cowboy Carter

Лучший латинский поп-альбом — Shakira — Las Mujeres Ya No Lloran

Лучший новый исполнитель — Chappell Roan

Лучший кантри-альбом — Beyoncé — Cowboy Carter

Лучший вокальный поп-альбом — Sabrina Carpenter — Short n’ Sweet

Лучший рэп-альбом — Doechii — Alligator Bites Never Heal

Лучшее сольное поп-исполнение — Sabrina Carpenter — Espresso

Лучший танцевальный/электронный альбом — Charli xcx — Brat

Лучшее рок-исполнение — The Beatles — Now and Then

Лучшее рэп-исполнение — Kendrick Lamar — Not Like Us

Лучшая рэп-песня — Kendrick Lamar — Not Like Us

Лучший альтернативный альбом — St Vincent — All Born Screaming

Лучшее сольное кантри-исполнение — Chris Stapleton — It Takes a Woman

Лучшее кантри-исполнение дуэтом/группой — Beyoncé featuring Miley Cyrus — II Most Wanted

Лучшее мелодическое рэп-исполнение — Rapsody featuring Erykah Badu — 3:AM

Лучшая танцевальная поп-запись — Charli xcx — Von Dutch

Лучшая танцевальная/электронная запись — Justice and Tame Impala — Neverender

Лучшее R&B-исполнение — Muni Long — Made for Me (Live on BET)

Лучшее традиционное R&B-исполнение — Lucky Daye — That’s You

Лучший комедийный альбом — Дэйв Шаппелл — The Dreamer

Лучшая R&B-песня — SZA — Saturn

Лучший прогрессивный R&B-альбом — Avery*Sunshine — So Glad to Know You

Лучший R&B-альбом — Chris Brown — 11:11 (Deluxe)

Лучший фолк-альбом — Gillian Welch and David Rawlings — Woodland

Лучший латинский современный городской альбом — Residente — Las Letras Ya No Importan

Лучшее метал-исполнение — Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne — Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

Лучшее африканское музыкальное исполнение — Tems — Love Me JeJe

Лучшая рок-песня — St Vincent — Broken Man

Лучший рок-альбом — The Rolling Stones — Hackney Diamonds

Лучшее альтернативное исполнение — St Vincent — Flea

Лучший альбом в жанре глобальной музыки — Matt B Featuring Royal Philharmonic Orchestra — Alkebulan II

Лучший альбом разговорного жанра (включая поэзию, аудиокниги и рассказы) — Jimmy Carter — Last Sundays in the Plains: A Centennial Celebration

Лучшая кантри-песня — Kacey Musgraves — The Architect

Лучшая песня, написанная для визуальных медиа — Jon Batiste — It Never Went Away from American Symphony

Лучший альбом региональной мексиканской музыки — Carín León — Boca Chueca, Vol 1

Автор года, неклассическая музыка — Amy Allen

Продюсер года, неклассическая музыка — Daniel Nigro

Лучший альбом музыкального театра — Hell’s Kitchen

Анастасия Фартыгина