Казанцы назвали самых зрелищных бойцов
44% опрошенных казанцев назвали россиян самыми зрелищными бойцами. Далее идут американцы (16%), бразильцы (15%), англичане (8%) и ирландцы (5%). Об этом свидетельствуют данные исследования* OLIMPBET.
Самым зрелищным видом единоборств жители Казани считают ММА — такой вариант выбрали 33% респондентов. На втором месте кулачные бои (20%), тройку замыкает бокс (19%).
Более половины опрошенных (56%) смотрят единоборства с участием мужчин, каждый четвертый (27%) — исключительно женские поединки
Единоборства вызывают у зрителей целую гамму эмоций. Чаще всего респонденты отмечали, что испытывают высокий всплеск адреналина при просмотре контактных видов спорта (33%). Еще 15% считают, что единоборства это весело, 9% волнуются, а 5% чувствуют непреодолимый азарт. При этом каждый седьмой (15%) смотрит единоборства в одиночку, а 34% — с друзьями. Еще 23% предпочитают разделять шоу с посетителями спортивных баров.
Справка
Исследование проведено методом онлайн-анкетирования в январе 2025 года среди 1220 респондентов — жителей 17 крупных городов Российской Федерации с населением свыше 1 млн человек.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.