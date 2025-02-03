В Татарстане запустили автобусы из Пестрецов в Куюки после жалоб жителей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане после вмешательства прокуратуры Пестречинского района запущен автобусный маршрут «Пестрецы — Гильдеево — Богородское — Куюки». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно сообщению ведомства, запуск маршрута стал следствием многочисленных жалоб местных жителей на отсутствие транспортного сообщения. Прокуратура провела проверку и потребовала от исполкома Пестречинского района устранить нарушения. Однако администрация района не предприняла никаких мер.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд, который обязал исполком обеспечить регулярные пассажирские перевозки по данному маршруту.

В 2024 году в интернете появилась петиция о расширении существующих дорог — на улице Центральной в Салмачах и улице Олимпийской в Куюках. А в местном чате доведенные до отчаяния стоянием в многочасовых дорожных пробках граждане сошлись в словесной пока еще схватке с «везунчиками», дома которых стоят на первой линии центральных дорог. Подробнее — в материале.

Помимо этого, «транспортный» скандал разгорелся в лицее «Алгоритм» в Куюках — родители учеников были возмущены сообщением директора школы о том, что школьный автобус в новом учебном году будет забирать лишь часть учеников. За бортом останутся те, кто живет в зоне так называемой пешеходной доступности и может пользоваться общественным транспортом.

Рената Валеева