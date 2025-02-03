Путин поручил выделить землю для приютов животных и поддержать их создание

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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и руководству регионов обеспечить выделение земельных участков социальным НКО для строительства приютов для животных. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Согласно поручению, к 1 июля текущего года необходимо «обеспечить возможность предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства, реконструкции зданий и сооружений, в которых размещаются приюты для животных».

Также правительству и региональным властям поручено «разработать дополнительные меры поддержки, направленные на создание и функционирование таких приютов, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство».



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Рената Валеева