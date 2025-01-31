В Татарстане открыли дом престарелых для цирковых верблюдов

Фото: Реальное время

В Спасском районе Татарстана ферма Светланы Кириченко стала домом для цирковых верблюдов, нуждающихся в особом уходе. Об этом сообщила глава крестьянского (фермерского) хозяйства на встрече в Агентстве инвестиционного развития республики.

На ферме создали уникальный санаторий для двугорбых верблюдов, численность которых в дикой природе не превышает 1,4 тыс. особей.

За последний год в учреждение привезли четыре верблюда, и скоро ожидается еще одно пополнение. Ферма организована для того, чтобы предоставлять безопасное укрытие и заботу тем животным, которые завершили свои выступления в цирке.

По словам Светланы Кириченко, уже сегодня на ферме могут разместиться до 12 верблюдов в год. Животные поступают из системы Росгосцирка, в том числе те, кто нуждается в реабилитации. Кириченко добавила, что у верблюдов, как и у людей, наступает период, когда их физические возможности снижаются, и именно в это время они требуют особого внимания и помощи.

На ферме функционируют условия круглогодичного пастбищного содержания, что позволяет не только заботиться о пенсиях цирковых верблюдов, но и заниматься размножением и увеличением их популяции. В то же время ферма активно взаимодействует с молодыми верблюдами, что создает гармоничную экосистему для всех животных.

Анастасия Фартыгина