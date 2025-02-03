Форвард УНИКСа Лопатин вошел в символическую пятерку недели Единой лиги

Фото: Мария Зверева

Форвард казанского УНИКСа Андрей Лопатин был включен в символическую пятерку лучших игроков прошедшей игровой недели Единой лиги ВТБ, которая охватывала период с 27 января по 2 февраля.

Лопатин продемонстрировал выдающуюся игру в двух победных матчах УНИКСа против «Енисея» (112:87) и «Пари Нижний Новгород» (87:67). В этих играх российский баскетболист показал среднюю статистику в 20,5 очка, 3 передачи и 3 подбора, а также набрал 23,5 балла в рейтинге эффективности.

Помимо Андрея Лопатина, в символическую пятерку недели вошли защитники Трент Фрейзер («Зенит»), Антон Карданахишвили («Самара») и Григорий Мотовилов («Астана»), а также форвард «Уралмаша» Хэйден Далтон.

Рената Валеева