Казанский УНИКС обыграл «Нижний Новгород»

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Счет составил 67:87 (18:23, 21:26, 17:22, 11:16).

По 17 очков в этой встрече набрали Неманья Джуришич из «Нижнего Новгорода» и Тони Тэйлор из УНИКСа.

Победа стала 14-ой подряд для казанской команды. В следующем туре казанцы 5 февраля на выезде встретятся с пермской «Пармой», нижегородская команда днем позже нанесет визит саратовскому «Автодору».

Елизавета Пуншева