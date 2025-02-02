Казанский УНИКС обыграл «Нижний Новгород»
Казанский УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Счет составил 67:87 (18:23, 21:26, 17:22, 11:16).
По 17 очков в этой встрече набрали Неманья Джуришич из «Нижнего Новгорода» и Тони Тэйлор из УНИКСа.
Победа стала 14-ой подряд для казанской команды. В следующем туре казанцы 5 февраля на выезде встретятся с пермской «Пармой», нижегородская команда днем позже нанесет визит саратовскому «Автодору».
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