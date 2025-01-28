УНИКС одержал победу в 13-м матче подряд

Фото: Мария Зверева

Казанский УНИКС одержал победу над красноярским «Енисеем» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 112:87 (31:17, 29:20, 17:23, 35:27).

Для казанцев победа стала 13-й подряд



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 20 очков, он также оформил четыре подбора, четыре перехвата и один блокшот.

Напомним, 25 января казанский УНИКС одержал победу над московским МБА-МАИ на гостевой площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 94:66.



Анастасия Фартыгина