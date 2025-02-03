Казанец украл телефон и оформил микрокредиты на 100 тысяч рублей на своего брата
Казанец привлечен к уголовной ответственности за кражу смартфона у своего брата и оформление на его имя микрозаймов на общую сумму почти 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минюста Татарстана.
Согласно материалам дела, мужчина, завладев телефоном родственника, оформил без его ведома заявки на получение микрокредитов.
Мировой судья судебного участка №6 по Кировскому судебному району города признал злоумышленника виновным в хищении чужого имущества. Ему был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. До начала судебного разбирательства подсудимый также полностью возместил брату материальный ущерб, причиненный оформлением микрозаймов.
— Нередки ситуации, когда преступником становится близкий родственник. Закон не делает исключений для таких ситуаций — кража, совершенная близким человеком, юридически приравнивается к любой другой краже, — подчеркнула специалист 2-го разряда, заведующая канцелярией судебного участка Валерия Марянина.
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