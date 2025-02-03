В Татарстане суд взыскал более 300 тыс. рублей с ООО за незаконную добычу глины

Арбитражный суд Татарстана обязал ООО «Предприятие автомобильных дорог» выплатить более 348 тыс. рублей за незаконную добычу глины без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Это решение стало результатом искового заявления экологов после того, как инспекторы Прикамского управления выявили нарушение природоохранного законодательства в Набережных Челнах.

На территории Комсомольского района было обнаружено, что предприятие незаконно добывало 742 кубометра (1350 тонн) глины. Экологи, вычислив ущерб, выдали предприятию предостережение о недопустимости дальнейших нарушений, однако оно отказалось возместить ущерб добровольно, что и побудило министерство обратиться в суд.

Арбитражный суд удовлетворил требования экологов, подтвердив законность взыскания.

Анастасия Фартыгина