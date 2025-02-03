Иностранная студентка потеряла 500 тыс. рублей при покупке билетов у мошенников

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Иностранная студентка обратилась в полицию «Горки» с заявлением о мошенничестве после того, как перевела полмиллиона рублей на покупки билетов для мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

С молодым человеком она познакомилась в мессенджере и вскоре приняла его предложение пойти на свидание, однако, когда тот столкнулся с проблемами при покупке билета, он предложил ей самостоятельно приобрести его, обещая вернуть деньги позже.

Девушка перешла по предоставленной ссылке и купила билет, но деньги оставались в «статусе обработки» в банке. После многочисленных переводов и советов мошенников подтверждать оплату, студентка продолжала следовать их указаниям. Лишь после исчезновения переписки с новым знакомым она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» и проводятся поиски подозреваемых. Управление МВД по Казани настоятельно рекомендует гражданам быть внимательными, проверять информацию от незнакомцев и не разглашать данные о своих банковских картах.

Накануне жительница Нижнекамска стала жертвой мошеннической схемы — потеряла 3,5 млн рублей, вложив их в «инвестиции».



Анастасия Фартыгина