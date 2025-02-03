Мошенники обманули нижнекамку на 3,5 млн рублей под предлогом «инвестиций»

Фото: Михаил Захаров

Жительница Нижнекамска стала жертвой мошеннической схемы — потеряла 3,5 млн рублей, вложив их в «инвестиции». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Женщина, увидев рекламу на сайте, оставила заявку и вскоре получила звонок от представителей «публичного акционерного общества», которые предложили ей консультацию и помощь в управлении «брокерским счетом».

После исчерпания собственных накоплений нижнекамка решила оформить кредит под залог своей квартиры, чтобы продолжить инвестировать. Несмотря на предупреждения о необходимости уплаты «страховки» и «налога» для вывода средств, она продолжала финансировать мошенников. Лишь позже коллеги сообщили ей о том, что она попалась на уловку.

В связи с данным инцидентом Управление МВД России по Нижнекамскому району возбудило уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество».



Анастасия Фартыгина