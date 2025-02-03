Прощание с Михаилом Скоблионком состоится в Казани в Михайловской усадьбе

Фото: Максим Платонов

В Михайловской усадьбе, расположенной по адресу: пос. Клыки, ул. Большая Красная, 119, пройдет прощание с Михаилом Скоблионком. Мероприятие начнется в 7.00 и продлится до 10.00. Об этом сообщили «Реальному времени» его друзья.

С 10.00 до 11.00 состоится гражданская панихида. В 8.00 от синагоги на ул. Профсоюзной, 15 отправятся автобусы для желающих присоединиться к прощанию.

В 11.00 запланирован выезд похоронной процессии на новое иудейское кладбище (геопозиция указана в приложении). Похороны начнутся в 11.30, а в 12.30 пройдет поминальный обед в Михайловской усадьбе.

Напомним, что в ночь на 3 февраля скончался основатель сети отелей «Регина», гендиректор ТАКПО и санатория «Нехама», экс-президент Еврейской национально-культурной автономии Татарстана Михаил Скоблионок.



Анастасия Фартыгина