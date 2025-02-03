Кабмин одобрил законопроект об индексации военных пенсий на 9,5%

Фото: Сейтумерова Анна

Кабмин России поддержал законопроект о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января 2025 года, что соответствует уровню фактической инфляции. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков от партии «Единая Россия».

Жуков уточнил, что законопроект будет принят Госдумой в максимально короткие сроки. Индексация пенсий коснется как военнослужащих, так и членов их семей.

Инициатива о дополнительной индексации была озвучена президентом России Владимиром Путиным, который поручил учесть фактический рост цен в 2024 году. Индексация будет проведена задним числом, начиная с 1 января 2025 года.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что правительство уже подготовило соответствующий законопроект и вскоре внесет его на рассмотрение депутатов. Комитет по обороне выразил поддержку инициативе и готовится к оперативному обсуждению на пленарном заседании.

Также Кабмин поддержал законопроект, предусматривающий увеличение административных штрафов за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по новому месту проживания.



Анастасия Фартыгина