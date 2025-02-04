Сегодня в Татарстане местами ожидается небольшой снег и до -4 градусов
На дорогах возможна гололедица
Сегодня в Татарстане будет облачно, днем с прояснениями. Утром ожидается снег, местами туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Днем местами возможен небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-восточный 6–11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -4 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.
В Казани днем ожидается от 0 до -2 градусов. Местами небольшой снег, мокрый снег.
Напомним, по предварительным прогнозам Гидрометцентра России, 2025 год может стать одним из самых жарких на планете. Возможно, он попадет в первую пятерку или даже тройку по температурным показателям.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.