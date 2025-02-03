Всероссийская гонка «Лыжня России» стартует в Казани с 8 февраля

Фото: Альберт Муклоков

В столице Татарстана 8 февраля пройдет 43-й всероссийский марафон «Лыжня России». Участники смогут получить стартовые комплекты с 3 по 7 февраля на Центральном стадионе, где будет работать мандатная комиссия с 10.00 до 19.00. Для регистрации потребуется документ, удостоверяющий личность, и медицинская справка. Об этом сообщили в мэрии города.

В этом году забеги организуют на четырех площадках в разных районах города:

для жителей Вахитовского и Приволжского районов подготовят трассы в Горкинско-Ометьевском лесу;

для Советского района — в Березовой роще Жилого массива «Дербышки»;

для Кировского и Московского районов — на стадионе «Локомотив».

Из-за неблагоприятных погодных условий старт в пойме реки Казанки отменен.

Особенностью марафона станет ретрозабег в советском стиле для ветеранов, а также старт, приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Профессиональные спортсмены смогут пробежать дистанции 5 и 10 км на стадионе «Локомотив».

Руководитель исполкома Рустем Гафаров подчеркнул важность обеспечения безопасности во время мероприятия и поручил главам районов организовать транспорт для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.



Анастасия Фартыгина