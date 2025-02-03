В Казани в 2025 году отремонтируют 12 школьных столовых

Фото: Максим Платонов

В 2025 году в Казани запланированы ремонт 12 школьных столовых и открытие новых столовых в одной новой школе и трех пристроях к существующим учебным заведениям. Это продолжение масштабной программы по модернизации школьного питания, которая началась в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С момента старта программы в Казани было открыто 19 новых школ и отремонтировано 146 школьных столовых. В настоящее время в городе функционирует 184 школьных ресторана, количество посадочных мест в которых увеличилось более чем на 14 тыс. В прошлом году три новые школы добавили 1980 мест, а модернизация 17 пищеблоков принесла еще 574 места.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На ремонт школьных столовых в 2024 году было выделено 331,2 млн рублей по решению раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также дополнительно 21 млн рублей от Департамента продовольствия и социального питания. С 2019 года на модернизацию пищеблоков было направлено более 1,7 млрд рублей, включая средства из бюджета республики, города Казани и департамента питания.

Число школьников в Казани продолжает расти: с начала 2019 года количество учащихся увеличилось на 47 тыс. В текущем учебном году горячим питанием обеспечены 174 тыс. школьников, из которых 78 тыс. получают бесплатное питание в рамках федеральной программы. Также бесплатные обеды предоставляются детям из льготных категорий и семьям участников СВО.

Напомним, что в Казани, единственном городе Поволжья с положительной динамикой рождаемости, более 90% опрошенных родителей заявили о нехватке учителей в школах, где учатся их дети.



Анастасия Фартыгина