Умер Михаил Щукин — главный редактор старейшего литературного журнала России

О его кончине сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников

На 72-м году жизни скончался Михаил Николаевич Щукин — писатель, журналист, лауреат литературных премий, член Союза писателей России и главный редактор одного из старейших литературных журналов страны «Сибирские огни». О его кончине сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, выразив соболезнования родным и близким.

Михаил Щукин родился 3 октября 1953 года и посвятил свою жизнь литературе и журналистике. В 1995 году он стал одним из основателей издательского дома «Сибирская горница», который занял значимое место в культурной жизни региона. А с 2014 года возглавил «Сибирские огни» — журнал, который издается с 1922 года и считается одним из старейших литературных изданий России. За годы его работы журнал значительно обновился, привлек новых авторов и сохранил традиции русской прозы и поэзии.

Щукин был не только редактором, но и автором множества произведений. Среди его романов «Имя для сына», «Ямщина», «Конокрад», «Черный буран», «Несравненная», «Лихие гости», «Покров заступницы», «Грань», «Каторжная воля», «Белый фартук, белый бант». Его творчество отражает сибирскую жизнь во всей ее сложности — от исторических драм до социально-психологических портретов.

Кроме того, он работал корреспондентом журнала «Огонек» и газеты «Литературная Россия», освещая культурные и общественные события. Многие отмечают его вклад в развитие литературного процесса в России, называя его подвижником русской словесности.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова