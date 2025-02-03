Часовня Казанского университета 1840 года стала памятником культуры Татарстана

Историческая часовня-прозекторская, построенная в 1840 году на территории Казанского университета, была признана памятником культуры и включена в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Комитета Татарстана по охране ОКН.

Здание, расположенное по адресу: улица Кремлевская, 35, спроектировано архитектором М.П. Коринфским для медицинского факультета университета. В 1860–1870-х годах часовня использовалась для вскрытий, а в 1890-х годах служила моргом при университетской клинике.

Часовня сохранила оригинальные кирпичные стены и сводчатые перекрытия, а также архитектурные элементы в стиле классицизма, включая круглый эркер-ротонду, арочные окна и пилястры с дорическими капителями.

После реставрации в 2020 году в здании создали научно-образовательный центр «Теология».

Напомним, что в Казани в скором времени приступят к следующему этапу реконструкции Петропавловского собора — теперь на очереди церковь Космы и Дамиана 1708 года постройки (встречаются также написания «Козьмы и Дамиана» и «Косьмы и Дамиана», — прим. ред.), входящая в состав комплекса. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина