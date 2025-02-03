Татарстан занял 23-е место по объемам вкладов на душу населения

Фото: Сейтумерова Анна

Татарстан занимает 23-е место в России по объему вкладов на душу населения, с показателем 333,1 тыс. рублей на человека. Этот результат демонстрирует прирост на 27,8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Москва лидирует в рейтинге с 1,8 млн рублей на душу населения, Санкт-Петербург занимает второе место с 821 тыс. рублей.

Наименьшие показатели по объемам вкладов наблюдаются в Ингушетии (24,6 тыс. рублей) и Чечне (29,6 тыс. рублей).

Рост объемов вкладов населения в 2024 году стал рекордным благодаря высоким процентным ставкам и увеличению зарплат. Согласно данным Банка России, общий объем вкладов в российских банках, включая средства на счетах эскроу, увеличился на 12,7 трлн рублей, достигнув 63,4 трлн. В процентном выражении прирост составил 25,1%, что является новым рекордом с 2015 года.

В среднем по стране объем вкладов на человека составляет 434 тыс. рублей, однако ситуация в разных регионах значительно варьируется.

Напомним, что в России зафиксирован самый низкий уровень кредитования за последние два года, при этом Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам выданных кредитов.

Анастасия Фартыгина