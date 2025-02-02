Казанский синоптик прогнозирует отсутствие снегопадов этой зимой

Фото: Динар Фатыхов

После аномально теплых декабря и января в Татарстане ожидать холодов в феврале не стоит. Такой прогноз в разговоре с ГТРК «Татарстан» дал казанский климатолог Тимур Аухадеев.

По его словам, причиной аномального тепла стали глобальные процессы. В Тихом океане развивалось явление, когда аномально теплеет вода.

В воскресенье, 2 февраля, температура достигала нормы начала марта. По предварительным прогнозам, в Татарстане уже с начала апреля возможна аномальная жара, которая продержится всю весну.

Специалисты считают, что температура воздуха достигнет исторических максимумов для этого времени года. Метеорологи просят жителей Татарстана заранее подготовиться — купить домой системы охлаждения воздуха, солнцезащитные средства и следить за потреблением воды.

Напомним, 31 января в столице Татарстана был побит очередной температурный рекорд. Согласно данным авиационной метеостанции Казань-Сокол, температура воздуха в этот день поднялась до +2,9°С. Предыдущий абсолютный максимум для 31 января в городе составлял +2,6°С. Он был зафиксирован в 2016 году.

Елизавета Пуншева