В Казани третий день подряд обновился температурный рекорд
31 января в Казани был побит очередной температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Согласно данным авиационной метеостанции Казань-Сокол, температура воздуха в этот день поднялась до +2,9°С. Предыдущий абсолютный максимум для 31 января в городе составлял +2,6°С. Он был зафиксирован в 2016 году.
Напомним, 29 января температура в столице Татарстана также достигла рекордного значения. По данным метеостанции Казань, максимальная температура воздуха составила +3,6°С.
30 января эта же метеостанция показала, что максимальная температура воздуха в городе достигла +1,3°С. Авиационная метеостанция Казань-Сокол зафиксировала еще более высокое значение — +1,5°С.
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