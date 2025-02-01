В Казани третий день подряд обновился температурный рекорд

Фото: Динар Фатыхов

31 января в Казани был побит очередной температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Согласно данным авиационной метеостанции Казань-Сокол, температура воздуха в этот день поднялась до +2,9°С. Предыдущий абсолютный максимум для 31 января в городе составлял +2,6°С. Он был зафиксирован в 2016 году.

Напомним, 29 января температура в столице Татарстана также достигла рекордного значения. По данным метеостанции Казань, максимальная температура воздуха составила +3,6°С.

30 января эта же метеостанция показала, что максимальная температура воздуха в городе достигла +1,3°С. Авиационная метеостанция Казань-Сокол зафиксировала еще более высокое значение — +1,5°С.

Галия Гарифуллина