Число погибших в авиакатастрофе в Филадельфии выросло до 7 человек

В результате авиакатастрофы в Филадельфии погибли семь человек. Об этом сообщила мэр города Шерелл Паркер в соцсети X.

Еще 19 человек, по ее словам, госпитализированы. Пострадавшие доставлены в больницы региона, их текущее состояние не уточняется. Власти подчеркивают, что установление причин катастрофы займет время, и призывают избегать спекуляций.

В Филадельфии (США) 31 января в 18:30 по местному времени (02:30 субботы мск) потерпел крушение самолет Learjet 55. Изначально сообщалось, что на борту находились четыре члена экипажа и два пассажира.

Елизавета Пуншева