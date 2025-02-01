В Филадельфии медицинский самолет рухнул на жилые дома

В Филадельфии (США) 31 января в 18.30 по местному времени (02.30 субботы мск) потерпел крушение самолет Learjet 55. На борту судна находились шесть человек, передает ТАСС.



— На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира — педиатрический пациент и сопровождающий. <...> На данный момент мы не можем сообщить о выживших. Имена [находившихся на борту] не будут обнародованы, пока их семьям не сообщат о случившемся, — сказано в публикации на странице в LinkedIn компании-владельца судна Jet Rescue Air Ambulance.

По данным Fox News, в самолете летела девочка из Мексики. Вместе с матерью она возвращалась домой после лечения в США.

Напомним, что в ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана произошло столкновение гражданского самолета и военного вертолета. На борту пассажирского лайнера находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в вертолете — три члена экипажа.

Галия Гарифуллина