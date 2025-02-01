Росавиации предоставили доступ к управлению Домодедово

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Росавиации разрешили доступ к деятельности юридического лица аэропорта Домодедово. Такое решение принял Арбитражный суд Московской области.

— Обязать обеспечить представителю Федерального агентства воздушного транспорта доступ к деятельности юридического лица, в том числе ко всей финансовой, технической и иной документации, программным решениям и аппаратным комплексам, управленческому процессу для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, бесперебойного функционирования воздушного транспорта и законных интересов Российской Федерации, — говорится в определении суда.

Таким образом, Росавиация может отменять управленческие решения, нарушающие обеспечение заправки самолетов авиационными горючими смазочными материалами и специальными жидкостями. Кроме того, в ее полномочиях — принятие любых решений для «обеспечения бесперебойной и безопасной заправки воздушных судов».



Галия Гарифуллина