В Набережных Челнах мужчина пострадал в результате пожара в квартире

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах произошел пожар в квартире, в результате которого пострадал 39-летний мужчина. Инцидент случился в Автозаводском районе на улице Виктора Полякова, 2в, где в двухкомнатной квартире на седьмом этаже загорелись вещи и мебель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

По информации представителей экстренных служб, площадь возгорания составила 15 кв. м.

Когда пожарные подразделения прибыли на место, два человека — отец и сын — уже смогли самостоятельно покинуть горящую квартиру. Однако, по данным врачей, 39-летний отец получил отравление продуктами горения и был отправлен в БСМП Набережных Челнов для получения медицинской помощи.

Пожар ликвидировали, причина его возникновения в настоящее время устанавливается.

Анастасия Фартыгина