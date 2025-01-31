В Чебоксарах планируют модернизацию перинатального центра и городской больницы

Фото: Динар Фатыхов

В ближайшие три года в Чебоксарах запланировали модернизацию перинатального центра и городской клинической больницы №1. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем послании Госсовету республики.

Николаев заявил, что в 2023 году была принята региональная программа по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. По его словам, необходимо продолжить эту работу, наращивая уже действующие меры поддержки и внедряя новые инициативы. В частности, в числе задач на ближайшие три года стоит создание девяти новых женских консультаций в регионе.

Напомним, что рождаемость в Татарстане упала до 8,8% на тысячу жителей. При этом в республике фиксируют самый низкий показатель младенческой смертности. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина