В Татарстане на организацию лагерей для детей из России и зарубежья направили 18,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на организацию отдыха для детей и молодежи направили 18,6 млн рублей. Соответствующие тендеры размещены на сайте госзакупок.

В лагеря смогут ездить обучающиеся по дополнительным общеобразовательным и предпрофессиональным программам, спортсмены, а также дети и молодежь, направляемые из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках реализации международных и межрегиональных соглашений.



Согласно документации, подрядчик должен обеспечить детям проживание, питание, досуг, спортивные объекты и транспорт. Также он обязуется предоставить состав вожатых из расчета один педагог на 15 детей.

Напомним, в 2024 году в Татарстане отдохнули 214,1 тыс. молодых людей. На эти цели направили 2,28 млрд рублей. Большая часть представителей молодежи — 102,4 тыс. — в прошедшем году посетила стационарные лагеря. Ещё 81,5 тыс. подростков отдохнули в пришкольных лагерях с дневным пребыванием.

Галия Гарифуллина