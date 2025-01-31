На отдых молодежи Татарстана в 2024 году направили 2,3 млрд рублей
В 2024 году в Татарстане отдохнули 214,1 тыс. молодых людей. На эти цели направили 2,28 млрд рублей, сообщил министр молодежи республики Ринат Садыков.
Большая часть представителей молодежи — 102,4 тыс. — в прошедшем году посетила стационарные лагеря. Ещё 81,5 тыс. подростков отдохнули в пришкольных лагерях с дневным пребыванием.
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